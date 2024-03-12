Filistin İçişleri Bakanı BM'de konuştu: Gazze'de her şey yok ediliyor

Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad, Gazze'deki facianın çok büyük olduğuna dikkati çekerek, "Gazze'de her şey yok ediliyor." dedi.

Hamad, New York'taki BM binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"SU, ELEKTRİK, GIDA YOK"

Gazze'de yaklaşık 600 bin öğrencinin eğitimden mahrum bırakıldığına işaret eden Hamad, Gazze'de su, gıda ve elektrik olmadığını, gidecek bir yer kalmadığını dile getirdi.

Hamad, "Size, Filistin halkının mesajını getirdim; acilen ateşkes sağlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"GAZZE'DE HER ŞEY YOK EDİLİYOR"



"Gazze'de her şey yok ediliyor." uyarısında bulunan Hamad, yardım gönderilmesi ve zorla yerinden edilmenin engellenmesi için ateşkesin şart olduğunun altını çizdi.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 112 Filistinli öldürüldü, 72 bin 760 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.