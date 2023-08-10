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Dünya

Filistin İspanya'da yer 2 şirkete karşı harekete geçmesi için resmi makamlara talepte bulundu

Filistin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren 2 İspanyol şirkete karşı İspanya'ya harekete geçme çağrısında bulundu.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 15:07 - Güncelleme:
Filistin İspanya'da yer 2 şirkete karşı harekete geçmesi için resmi makamlara talepte bulundu
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Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli, Filistin'in Sesi Radyosuna yaptığı açıklamada, İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Hector Jose Hernandez'e bir mektup göndererek, işgal altındaki Kudüs'te İsrail'in hafif raylı sistem projesinin inşasına katkıda bulunan 2 İspanyol şirketine karşı acil önlemler alınmasını talep ettiğini belirtti.

Bakanlığının ve diğer Filistin kurumlarının yasa dışı Yahudi yerleşimlerde faaliyet gösteren şirketleri yakından takip ettiğini kaydeden Useyli, uluslararası hukuku ihlal eden söz konusu 2 şirketin, Kudüs'ün doğusundaki yasa dışı yerleşimleri şehrin batısına bağlaması öngörülen hafif raylı sistem projesinden çekilmesini istedi.

Useyli, İspanyol Bakan'a gönderdiği mektupta İsrail projesinin Kudüs halkı üzerindeki olumsuz etkileri ve Kudüs mirasında yaratacağı köklü değişikliklere dikkati çektiğini aktardı.

Filistin Ekonomi Bakanlığı, yerleşim çalışmalarında yer alan iki şirketin demir yolu yapımında uzmanlaşmış "CAF" ve "GMV" olduğunu bildirmişti.

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