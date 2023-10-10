Filistin-İsrail çatışması sonrası Avrupa'da gaz fiyatlarında artış

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, kasım vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat başı fiyatı dün 43,9 avrodan kapanmıştı.

Bugün megavatsaat başı 44,6 avro seviyesinden açılan fiyatlar, gün içinde 49,7 avroya kadar yükseldi.

Fiyatlar günü, dünkü kapanışa göre yüzde 12,5 yükselişle 49,4 avrodan kapattı. Böylece, Avrupa'da gaz fiyatları 28 Ağustos'tan beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

İsrail-Filistin arasındaki çatışma sonrası İsrail'in ABD'li enerji şirketi Chevron'un Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimi durdurmasını talep etmesinin ardından fiyatlar dün hızla yükselişe geçmişti.

Bölgedeki çatışmaların genişlemesi ve arz güvenliğine yönelik belirsizliklerin artmasıyla Avrupa'da gaz fiyatları tırmanışını sürdürdü.

Finlandiya ve Estonya arasında doğal gaz akışını sağlayan Balticconnector boru hattında tespit edilen olağan dışı basınç düşüşü sebebiyle vanaların kapatılması da arz güvenliği endişelerini körükledi.

TAMAR GAZ SAHASI VE AVRUPA'DAKİ FİYATLARA ETKİSİ



Tamar sahasında doğal gaz üretimi geçen yıl 2021'e göre yüzde 18 artışla 10,2 milyar metreküpe yükseldi. Saha, İsrail'in elektrik üretiminde kullandığı doğal gaz ihtiyacının yüzde 70'ini karşılıyor.

Ayrıca, sahadan üretilen gazın bir kısmı Mısır'a ihraç ediliyor ve Mısır, bu gazı sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) dönüştürerek Avrupa'ya ihraç ediyor.

Tamar gaz sahasında üretimin durmasıyla Mısır'ın İsrail'den gaz ithalatının yüzde 20 düştüğü hesaplanıyor.

Avrupa'nın Rus gazından doğan boşluğu doldurmak için LNG alımlarını hızlandırması sonrasında Mısır ile Avrupa arasında LNG ticareti artış gösterdi.

Avrupa'nın hızla yükselen LNG ithalatı Rus gazının boşluğunu doldururken kıtanın küresel gaz piyasasındaki gelişmelere karşı da kırılgan hale gelmesine ve fiyatlarda oynaklığın artmasına yol açtı.