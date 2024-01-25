İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2024 Perşembe / 15 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2323
  • EURO
    32,9662
  • ALTIN
    1958.05
  • BIST100
    8090.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filistin: İsrail'in Batı Şeria'da yerleşimcileri silahlandırması çılgınlık
Dünya

Filistin: İsrail'in Batı Şeria'da yerleşimcileri silahlandırması çılgınlık

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcileri silahlandırmasını 'çılgınlık' olarak niteleyerek ve bunun 'şiddet döngüsünü körükleyeceği' uyarısında bulundu.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 00:04 - Güncelleme:
Filistin: İsrail'in Batı Şeria'da yerleşimcileri silahlandırması çılgınlık
ABONE OL

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma yerleşimcilerin silahlandırılmasını önlemek için gerekli önlemleri alma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "İsrail ordusunun Batı Şeria'daki yerleşimlerin sözde güvenlik alarmıyla silahlandırılmasına" yönelik İsrail basınında çıkan haberlerin tehlikeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Yerleşimcilerin silahlandırılması adımının "işgal altındaki Batı Şeria'daki yangını körükleyeceği ve ülkeyi bitmeyen bir şiddet döngüsüne sürükleyeceği" belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği "yıkım, soykırım ve zorla yerinden etmeyi" işgal altındaki Batı Şeria'da da uygulamak istediğine işaret edildi.

Yerleşimcileri silahlandırmanın "çılgınlık" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu çılgın fikir, faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in direktiflerinin ve onun yerleşimci milisleri ve onların terörist unsurlarını silahlandırmaya yönelik ırkçı uygulamalarının bir uzantısıdır." değerlendirmesine yer verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 371 Filistinli hayatını kaybetti.

  • Filistin Dışişleri Bakanlığı
  • İsrail
  • şiddet döngüsü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.