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Dünya

Filistin Kızılayı çalışanları, cenazeleri Gazze sokaklarından toplayabilmek için ölümü göze alıyor

İsrail ordusu, iki buçuk ayı aşkın süredir katliam yaptığı Gazze Şeridi'nde, sivil savunma ekipleri ve ambulansları da hedef alıyor.

AA25 Aralık 2023 Pazartesi 20:48 - Güncelleme:
Filistin Kızılayı çalışanları, cenazeleri Gazze sokaklarından toplayabilmek için ölümü göze alıyor
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Filistin Kızılayının X sosyal medya platformunda yayımladığı görüntüde, cenazeleri sokaklardan toplayarak ambulansla tahliye etmeye çalışan Kızılay ekiplerinin İsrail topçu saldırısının hedefi olmaktan son anda kurtuldukları görülüyor.

İngilizce yapılan paylaşımda, "Filistin Kızılayı ambulans ekipleri, Han Yunus'un Katiba Mahallesi'ndeki şehitleri tahliye ederken İsrail obüslerinin bombardımanından mucizevi bir şekilde kurtuldu." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 80 gündür devam eden saldırılarında, 140 sağlık kuruluşunun hedef alındığını, 53 sağlık merkezi ile 23 hastanenin hizmet dışı kaldığını ve 102 ambulansın kullanılmaz hale geldiğini, 311 sağlık çalışanı ve 40 sivil savunma görevlisinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

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