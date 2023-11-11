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Dünya

Filistin Kızılayı duyurdu: Gazze'de 3 saat içinde tüm hizmetler duracak

Filistin Kızılayı, İşgalci İsrail'in Gazze'ye yakıt girişini engellemesi sebebiyle 3 saat içinde Kudüs Hastanesi'nin hizmet dışı kalacağını duyurdu.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 02:13 - Güncelleme:
Filistin Kızılayı duyurdu: Gazze'de 3 saat içinde tüm hizmetler duracak
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Filistin Kızılayı, yakıtın tükenmesi nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesi'nde 3 saat içinde tüm hizmetlerin duracağını belirtti.

Filistin Kızılayı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yakıtın bitmesi nedeniyle 3 saat içinde Kudüs Hastanesi'ndeki tüm hizmetlerin duracağı kaydedilen açıklamada, bu durumda 500 hasta ve yaralının sağlık hizmetlerinden mahrum kalacağı, yoğun bakımdaki hastalar ile kuvözdeki bebeklerin hayatını kaybedeceği ifade edildi.

Filistin Kızılayı daha önce yaptığı açıklamada, Kudüs Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ateş açıldığını bildirmişti.

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