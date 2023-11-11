Filistin Kızılayı duyurdu: Gazze'de 3 saat içinde tüm hizmetler duracak

Filistin Kızılayı, yakıtın tükenmesi nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesi'nde 3 saat içinde tüm hizmetlerin duracağını belirtti.

Filistin Kızılayı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yakıtın bitmesi nedeniyle 3 saat içinde Kudüs Hastanesi'ndeki tüm hizmetlerin duracağı kaydedilen açıklamada, bu durumda 500 hasta ve yaralının sağlık hizmetlerinden mahrum kalacağı, yoğun bakımdaki hastalar ile kuvözdeki bebeklerin hayatını kaybedeceği ifade edildi.

Filistin Kızılayı daha önce yaptığı açıklamada, Kudüs Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ateş açıldığını bildirmişti.