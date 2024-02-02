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Dünya

Filistin Kızılayı: Emel Hastanesindeki hastalar tehlikede

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin kuşattığı Gazze Şeridi'ndeki Emel Hastanesindeki hastaların tehlike altında olduğunu duyurdu.

AA2 Şubat 2024 Cuma 21:03 - Güncelleme:
Filistin Kızılayı: Emel Hastanesindeki hastalar tehlikede
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Filistin Kızılayı, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde yer alan Emel Hastanesinin çevresinde İsrail güçlerinin kuşatmasının 12 gündür devam ettiğini belirtti.

Hastanede tedavi gören böbrek hastalarının kuşatma sebebiyle başka bir hastaneye sevk edilemediği aktarılan açıklamada, "Emel Hastanesinde oksijen tükenirken, hastane çevresinde bombardıman ve silahlı çatışmalar hala devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Bölgedeki bombardıman sonrasında binanın çatısının ve çevresinin zarar gördüğü paylaşılan açıklamada, "yerinden edilmiş insanların kaldığı bölgeye yağmur suyunun sızdığı" kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bin 500'ü çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 131 Filistinli öldürüldü, 66 bin 287 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail güçleri, 22 Ocak'ta Han Yunus'a yönelik yoğun saldırı başlatırken, binlerce Filistinli bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

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