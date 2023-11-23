Filistin Kızılayı: İsrail, Şifa Hastanesi yetkilisi ve doktorlarını Gazze'de alıkoydu

AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail güçleri, Şifa Hastanesi'nde, Müdür Ebu Silmiyye'yi alıkoydu.

İsrail devlet televizyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da İsrail güçlerinin Ebu Silmiyye'yi alıkoyduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye'nin alıkonulduğu ve "sorgulanmak" için nakledildiğini bildirildi.

Ebu Silmiyye yönetimi altındaki Şifa Hastanesi'nin "Hamasın komuta ve kontrol merkezi olarak" hizmet verdiği iddia edilen açıklamada, hastane müdürünün nereye götürüldüğüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI, ŞİFA HASTANESİ MÜDÜRÜ'NÜN ALIKONULMASINI KINADI



Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'yi alıkoymasını kınadı.



Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanı May Keyle, söz konusu saldırının hastanelere bomba atan, baskın düzenleyen, sağlık çalışanlarını ve yerinden edilen sivilleri yaralayan, öldüren İsrail'in sağlık sistemine saldırısının yeni bir kanıtı olduğunu ifade etti.



Keyle, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer tüm ilgili BM kuruluşlarına İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırılarının durdurulması için çağrı yaptıklarını ancak Tel Aviv'in uluslararası insancıl hukuk ve anlaşmaları ihlal ettiğini vurguladı.

İsrail ordusu, 15 Kasım sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.

Baskının ardından İsrail'in tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 228 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın bugün uygulamaya girmesi bekleniyordu. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.