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Dünya

Filistin Kızılayı: Kudüs Hastanesi'ndeki yaralılar bombardıman nedeniyle tahliye edilemiyor

Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları ve çevresindeki çatışmalar nedeniyle Kudüs Hastanesi'ndeki hastaların ve sağlık personelinin tahliyesi için gönderilen konvoyun bölgeye giremediğini duyurdu. Söz konusu konvoyun ilerleyebilmek için hastane çevresindeki saldırıların durmasını beklediği kaydedildi.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 14:40 - Güncelleme:
Filistin Kızılayı: Kudüs Hastanesi'ndeki yaralılar bombardıman nedeniyle tahliye edilemiyor
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Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kudüs Hastanesi çevresinden şiddetli silah seslerinin yükseldiği, bölgeden bombardıman ve patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Hastaların ve sağlık personelinin Kudüs Hastanesi'nden tahliyesini sağlamak için Uluslararası Kızılhaç Komitesi eşliğinde Gazze Şeridi'nin güneyinden hastaneye doğru yola çıkan araç konvoyunun El Vusta bölgesinde durdurulduğu ifade edildi.

Söz konusu konvoyun ilerleyebilmek için hastane çevresindeki saldırıların durmasını beklediği kaydedildi.

Filistin Kızılayı, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesi'nin elektrik olmaması ve yakıtının tükenmesi nedeniyle hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

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