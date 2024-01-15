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Dünya

Filistin Kızılayından sevindirici haber! Gazze'de yeniden acil hizmete başlandı

Filistin Kızılayı, 2 ay aradan sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yeniden acil servis hizmeti vermeye başladıklarını açıkladı.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 01:40 - Güncelleme:
Filistin Kızılayından sevindirici haber! Gazze'de yeniden acil hizmete başlandı
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Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 2 ay aradan sonra yeniden ambulans ve acil servis hizmetleri vermeye başladığını duyurdu.

Filistin Kızılayından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, yaklaşık 2 ay önce Gazze Ambulans Merkezi ve Kudüs Hastanesini kuşatmasının ardından zorunlu olarak durdurulan ambulans ve acil servis hizmetlerinin yeniden verilmeye başlandığı belirtildi.

Kızılay ambulanslarının yaklaşık üç hafta önce Cibaliya'daki Ambulans Merkezine düzenlenen İsrail saldırısında kullanılamaz hale geldiği hatırlatılan açıklamada, ambulans ve acil servis hizmetlerinin Kuzey Gazze Valiliğinin ilave ambulans araçlarıyla güçlendirildiği kaydedildi.

Kızılayın verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Kızılay ekiplerini hedef alan 54 saldırısında, 8 Kızılay çalışanı öldürüldü, 29 çalışan yaralandı.

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