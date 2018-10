Filistin ölüyor dünya susuyor

İşgalci terör devleti İsrail, Gazze Sınırı’nda 30 Mart’tan bu yana her Cuma düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü protestolarına saldırarak onlarca Filistinliyi katletmeyi artık sıradan hale getirdi. Tel Aviv yönetimi bölgede şiddetin düzeyini her hafta biraz daha artırırken, dünya ise bu sistematik soykırıma tepki göstermekten bile aciz. Gösterilerin başladığı günden bu yana, 7 aydır her Cuma yaşanan katliamların sonuncusu önceki gün gerçekleşti. Saldırıda 7 Filistinli genç şehit edildi. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, işgalci İsrail ordusunun sınırdaki son saldırısında göstericileri yaralama biçiminin yeni bir katliam yapma niyetinin yansıması olduğunu belirtirken, terör devletinin uluslararası denetimin yokluğundan cesaret aldığına dikkat çekti.

200’DEN FAZLA ŞEHİT

Dünyanın izlediği işgalci İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik sistematik soykırımı her Cuma artan şehit sayısıyla sıradanlaşırken, son katliam ile birlikte yaklaşık 7 aydır devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü protestolarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 200’ü geçti ve toplam 21 bin 500 kişi yaralandı. Gazze şehitlerinin arasında geçen hafta katledilen 11 yaşındaki Fares Sersavi’nin de olması terör devletinin gözü dönmüşlüğüne işaret ederken, uluslararası kamuoyunda tek nitelikli tepki Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. New York’taki Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan, “Filistinlilere uygulanan zulme ses çıkartmayanların, onlara yapılan yardımları kısma konusundaki gayretleri sadece zalimlerin cesaretini artırmaktadır” demişti.

ABLUKA YOK EDİYOR

Terör devletine son itiraz ise Katar’dan geldi. Katar Dışişleri, dün yayımladığı yazılı açıklamada İsrail katliam makinesinin dizginlenmesi gerektiğini ifade etti. İsrail’in gerçek mermilerle saldırılarına rağmen Gazze Sınırı’ndaki kalabalık hiçbir şekilde azalmıyor. Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde önceki gün 15 binden fazla Filistinlinin bir araya geldiği bildirilirken, sivillerin gösterilere bu kadar ilgi göstermesinin nedeninin kente yönelik 11 yılı aşkın süredir devam eden İsrail ablukası olduğu kaydediliyor. İşgal güçleri ablukayı her geçen gün biraz daha artırırken, BM, yayınladığı raporlarla durumun vahametini gözler önüne serse de, Tel Aviv yönetiminin şımarıklığını dizginleyecek işe yarar herhangi bir adım atmıyor. BM’nin ablukaya dair son raporuna göre, Gazzelilerin yüzde 80’i insani yardımlarla geçimini sağlıyor. Rapora göre, abluka Gazze’yi 2020’de ‘yaşanamayacak’ bir yere dönüşecek.