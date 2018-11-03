Filistin Ulusal Konseyinden İngiltere'ye Filistin devletini tanıması çağrısı

Balfour Deklarasyonu'nun 101'inci yılı dolayısıyla Filistin Ulusal Konseyinin (FKÖ) Ürdün'ün başkenti Amman'daki ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'den Filistin devletini tanıması ve ayrıca Kudüs'ü bu devletin başkenti olarak kabul etmesi istendi.

İngiltere'ye Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını da tanıması çağrısı yapılan açıklamada, "Filistin topraklarında uluslararası hukuka aykırı, etnik temizlik ve ihlallerle dolu bir tarihi olan" bir "vatan" kurulmasını vadederek Yahudilere geçersiz bir hak veren İngiltere'nin, bu hatasını düzeltmesi talep edildi.

Filistin halkının, kendilerini ana vatanlarından eden ve mülteci kamplarında sıkıntı çekmelerine neden olan bu suçu işleyenleri affetmeyeceği vurgulanan açıklamada ayrıca, Filistin halkının, kendi topraklarında kendi kaderini tayin etmek ve İsrail'in tüm işgal politikalarına karşı koymak başta olmak üzere haklarını savunmaktan geri durmayacağı kaydedildi.

Balfour Deklarasyonu

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 2 Kasım 1917'de siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild'e yazılan mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.