Filistin Yönetimi, İsrail'in Refah kentinde yeni bir ''soykırımına'' karşı uyardı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 120. gününde sürüyor.

FİLİSTİN YÖNETİMİ, İSRAİL'İN REFAH KENTİNDE YENİ BİR "SOYKIRIMINA" KARŞI UYARDI

Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal (İsrail) güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden orta kesime ve güneyine kadar her bölgesinde sivillere karşı daha fazla suç ve katliam işlemeye devam ettiği" belirtildi.



"İşgalci Ordu Bakanı (Savunma Bakanı Yoav Galant) ve diğer İsrailli yetkililerin Refah ve çevresinde yeni ve iğrenç bir soykırım dönemi başlatmaya yaklaştıklarına dair açıklamalarının son derece ciddiyetle karşılandığı" ifade edilen açıklamada, bölgedeki saldırıların 1,5 milyondan fazla Filistinlinin yaşamını büyük bir tehlikeye maruz bırakacağı kaydedildi.

Gazze'de sivillere yönelik "insani felaketin derinleşmesi ve genişlemesinin tehlikeli boyutlarına" ilişkin artan BM ve uluslararası uyarılara rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ortaklarının, "savaşın uzaması ve katliamların, cinayetlerin, yıkımların ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin artırılması için" zaman kazanmaya çalıştıkları vurgulanan açıklamada, İsrail hükümetinin Uluslararası Adalet Divanı ve BM Genel Kurulu ile Güvenlik Konseyi kararlarına ve "sivillerin korunması ile temel yaşamlarının güvence altına alınmasına" yönelik yapılan tüm uluslararası çağrıları dikkate almadığı hatırlatıldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, dün X platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail Savunma Bakanı'nın Refah'a askeri müdahaleye ilişkin açıklamalarından derin endişe duyuyorum." ifadesini kullanmıştı. Türk, bu durumun, büyük sivil kayıpları ve İsrail ordusunun saldırıları sonucu Refah'a doğru göç etmek zorunda kalan 1,5 milyonu aşkın savunmasız Filistinlinin bilinmeyen yerlere doğru yerinden edilmeleri konusunda tehlike arz ettiğini bildirmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Hamas: İsrail ile henüz nihai bir anlaşma yapılmadı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de onlarca İsrailli, insanlık felaketinin derinleştiği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıların durması ve ateşkes sağlanması talebiyle savaş karşıtı protesto gösterisi düzenledi

İsviçre'nin Cenevre kentinde Gazze için "ateşkes" talebiyle yürüyüş yapıldı

Filistin Yönetimi, İsrail'in Refah kentinde yeni bir "soykırımına" karşı uyardı

İngiltere'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de "soykırımın durdurulması" çağrısıyla 8. kez "ulusal yürüyüş" düzenleyen yüz binlerce kişi, Gazze'de acil ateşkes istedi

İsrail'in 120 gündür saldırdığı Gazze'de 12 bin çocuk öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze'den yaralı askerlerini çekmek için 1500'den fazla operasyon düzenlediğini duyurdu

İsrail'in kurulduğu tarihten bu yana çeşitli zorluklarla karşılaşan Filistinli mültecilerin sorunları, birçok ülkenin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağladığı finansal destekleri askıya almasının ardından daha da artmaya başladı.

Hamas, ABD'nin Irak ve Suriye'de düzenlediği saldırıları kınayarak, bunu iki ülkenin egemenliğini ihlal eden "tehlikeli bir gerilim" olarak nitelendirdi.

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 500'e yükseldi.

İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 27 bin 238'e ulaştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik askeri müdahale ihtimaline ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, bu konuda haklı bir gerekçenin olmadığını söyledi.

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerinin hedef aldığı bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki kız çocuğu ve onu kurtarmaya giden Kızılay ekibinden 110 saattir haber alınamadığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından alıkonulan ve 50 gün sonra serbest bırakılan Filistinli Ebu Hamis, gördükleri işkencenin 50 yıla bedel olduğunu söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinde çoğu çocuk ve kadın 19 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Belçika Federal Kalkınma Ajansı (Enabel) Genel Direktörü Jean Van Wetter, Gazze'deki ofislerinin İsrail tarafından hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, insani durumdan duyduğunu endişeyi dile getirdi.

02:32 Cezayir Avukat Örgütleri Birliği, "Filistin halkına karşı soykırım suçu işleyen" İsrailli yetkililer hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

00:48 Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki tren istasyonunda, Filistin'e destek için oturma eylemi düzenlendi.

00:37 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'in ardından 5. kez Orta Doğu'ya giderek Gazze'deki son durumu ve esir takasına ilişkin süreci muhataplarıyla değerlendirecek.

00:05 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Gazze'nin Refah kentine yönelik askeri müdahale ihtimaline ilişkin açıklamalarından derin endişe duyduğunu belirtti.

00:00 Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta, yüzlerce kişinin katılımıyla Gazze ile dayanışma için yürüyüşler düzenlendi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bin 500'ü çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 131 Filistinli öldürüldü, 66 bin 287 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 224'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 561 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.