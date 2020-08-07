AA 07 Ağustos 2020 Cuma 17:39 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 17:39

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 2 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 97'ye yükseldiği belirtildi.



Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 514 kişide daha virüs tespit edildiği aktarılan açıklamada, böylece toplam vaka sayısının 17 bin 948 olduğu kaydedildi.



Açıklamada ayrıca 9 bin 543 kişinin iyileştiği vurgulanırken, işgal altındaki Doğu Kudüs’te vaka sayılarında hızlı bir artış gözlendiğine işaret edildi.



- FİLİSTİN'DE İKİNCİ DALGA

Kovid-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de, ikinci dalga daha sert geçiyor.



İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 600'e yaklaştı.



Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki artışla 8 bini aştı.



Filistin yönetimi 5 Temmuz’da, Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan kentlerde olağanüstü hâl (OHAL) ilan etmişti.