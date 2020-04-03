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Dünya

Filistin'de olağanüstü hal 30 gün daha uzatıldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'de korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü halin 30 gün daha uzatıldığını açıkladı.

IHA03 Nisan 2020 Cuma 19:38 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 19:38
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Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin’de korona virüs salgını ile ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle halka seslendi. Abbas, "Ölümcül korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla halk sağlığını korumak, güvenlik ve istikrarı sağlamak için önlemler alınması gereken bu kritik aşamada olağanüstü hali 30 gün daha uzatma kararı aldım" dedi.

Abbas, Filistin halkına seslenerek salgınla mücadele için yetkili makamlardan verilen talimatlara uymanın önemini vurgulayarak, dayanışma ve evde kalma çağrısında bulundu. Abbas, ayrıca İsrail hapishanelerdeki Filistinli mahkumların sağlığından İsrail’in sorumlu olduğunu söyledi.

Filistin’de toplam korona virüs vakası 171’e ulaşırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

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