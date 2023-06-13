Filistin'den AB'ye çağrı: İsrail işgaline karşı harekete geçin

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Iştiyye, Ramallah'ta Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte ile bir araya geldi.

Görüşmede, başta ticaret olmak üzere, üniversiteler arası akademik işbirliği, yapay zeka, bilgi ve teknoloji, iletişim, kadının güçlendirilmesi, geri dönüşüm ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarındaki işbirliğini güçlendirme yolları ele alındı.



Iştiyye, Simonyte ile yaptığı görüşmede, "Yerleşimcilerin mallarını etiketlemekten, bu ürünlerin Avrupa Birliği pazarına girişini yasaklamaya geçmenin gerekliliğini" vurguladı.

Litvanya'ya iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı yapan Iştiyye, İsrail'in iki devletli çözümü sistematik bir şekilde ortadan kaldırmaya çalıştığını belirtti.

Başbakan Iştiyye ayrıca AB'ye "Arap Barış Girişimi temelinde bir inisiyatif oluşturma, işgale son verme ve 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti kurma" çağrısında bulundu.

İsrail hükümetinin 1967 sınırlarını ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirten Filistin Başbakanı, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye ve buradaki yerleşim birimlerinin varlığını kuvvetlendirmeye çalıştığına dikkati çekti.

Iştiyye, "Çok sayıda uluslararası kuruluş son dönemdeki raporlarında, İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemlerinin yasalara göre apartheid uygulamaları olduğunu belirtiyor." dedi.

İsrail'e karşı önlem alınması çağrısı yapan Iştiyye, sözlerine şöyle devam etti:



"Avrupa, uluslararası hukuka ve insan haklarına olan inancı doğrultusunda Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı harekete geçmelidir.



İsrail, topraklarımızı işgal etmekten, tüm doğal kaynaklarımızı sömürmekten ve bizi bu kaynaklardan mahrum bırakmaktan kazanç elde ediyor."

Litvanya Başbakanı Simonyte de ülkesinin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda iki devletli çözüme ve barış sürecine ilişkin desteğini yineledi.



AB Komisyonu, 2015'te Yahudi yerleşimcilerin ürünlerine etiket uygulanmasını kabul etmişti. AB, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Golan Tepeleri'nde inşa ettiği yerleşim birimlerini "yasa dışı ve barışın önünde engel" olarak kabul ediyor.