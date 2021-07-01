Filistin'den Almanya'ya tepki

AA 1 Temmuz 2021 Perşembe 12:56 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 12:56

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Steinmeier'in açıklamaları kınanarak bunun uluslararası hukuk kurallarından sapma ve mahkemenin çalışmaları ile kararlarına müdahale anlamına geldiği belirtildi.



Açıklamada, "Tüm hak ve görevlere sahip bir devlet olarak Filistin'in uluslararası düzeydeki statüsü, Almanya Cumhurbaşkanı'nın veya devletinin görüşüne tabi değildir." ifadelerine yer verildi.



Eski UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, 3 Mart'ta işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarına ilişkin resmi soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Başsavcı Bensouda, soruşturmanın 13 Haziran 2014'ten bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlendiği öne sürülen savaş suçlarını kapsayacağını belirtmişti.

İsrail'e yapacağı resmi ziyaret öncesi dün Haaretz gazetesinin sorularını yanıtlayan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, UCM'nin işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarından dolayı İsrail'i yargılamaya yetkisi olmadığını ileri sürmüştü.



Steinmeier "Alman hükümetinin tutumu, bir Filistin devletinin olmaması nedeniyle UCM'nin bu konuda yargı yetkisinin olmadığı yönünde. Bir Filistin devletinin ve toprak sınırlarının belirlenmesi ancak İsrailliler ve Filistinliler arasında doğrudan müzakereler yoluyla gerçekleştirilebilir. Almanya yine de UCM'nin ve kovuşturma makamının bağımsızlığına saygı duymaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

