Filistin'den Arap Birliği Genel Sekreteri Ureykat'a istifa çağrısı

AA 14 Ağustos 2020 Cuma 09:41 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 09:41

Filistin Televizyonuna konuşan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail-BAE anlaşmasını Filistin halkının sırtından vurulması olarak nitelendirdi.

Filistin topraklarının geleceği hakkında karar verecek olanların Filistinliler olduğunu belirten Ureykat, "Ebu Gayt'ın, İsrail-BAE anlaşmasını kınayan bir açıklama yapması gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde istifa etmelidir." dedi.

BAE, ABD ve İsrail tarafından yapılan ortak açıklamanın Siyonist harekete katılma açıklaması olduğunu ifade eden Ureykat, "Filistin ve Kudüs, bölge dışı siyasi odakların tapınaklarına sunulacak bir kurban olmayacak. Filistin ve Kudüs tüm Arap ve İslam başkentlerinden daha önemlidir." diye konuştu.