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Dünya

Filistin'den Arap Birliği Genel Sekreteri Ureykat'a istifa çağrısı

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın, BAE ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını kınayan açıklama yapması gerektiğini belirtti. Ureykat, 'Bunu yapmadığı takdirde istifa etmelidir.' şeklinde konuştu.

AA14 Ağustos 2020 Cuma 09:41 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 09:41
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Filistin Televizyonuna konuşan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail-BAE anlaşmasını Filistin halkının sırtından vurulması olarak nitelendirdi.

Filistin topraklarının geleceği hakkında karar verecek olanların Filistinliler olduğunu belirten Ureykat, "Ebu Gayt'ın, İsrail-BAE anlaşmasını kınayan bir açıklama yapması gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde istifa etmelidir." dedi.

BAE, ABD ve İsrail tarafından yapılan ortak açıklamanın Siyonist harekete katılma açıklaması olduğunu ifade eden Ureykat, "Filistin ve Kudüs, bölge dışı siyasi odakların tapınaklarına sunulacak bir kurban olmayacak. Filistin ve Kudüs tüm Arap ve İslam başkentlerinden daha önemlidir." diye konuştu.

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