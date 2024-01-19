İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2024 Cuma / 9 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1655
  • EURO
    32,896
  • ALTIN
    1962.24
  • BIST100
    8016.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filistin'den bağımsızlık mesajı! ''1967 sınırlarına dönülmeden bölgede istikrar olmaz''
Dünya

Filistin'den bağımsızlık mesajı! ''1967 sınırlarına dönülmeden bölgede istikrar olmaz''

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Radine, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan bölgede güvenlik ve istikrarın olmayacağını söyledi.

AA19 Ocak 2024 Cuma 05:27 - Güncelleme:
Filistin'den bağımsızlık mesajı! ''1967 sınırlarına dönülmeden bölgede istikrar olmaz''
ABONE OL

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Ebu Radine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu söylemesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ebu Radine, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadıkça bölgede güvenlik ve istikrar olmayacak. İsrail işgal otoritelerinin Filistin halkına ve onların meşru haklarına karşı izlediği saldırgan politikalar sonucunda tüm bölge bir yanardağın eşiğindedir." ifadelerine yer verdi.

Netanyahu'nun Filistin devletinin kurulmasını reddeden açıklamaları, bu hükümetin tüm bölgeyi uçuruma itmeye kararlı olduğunu doğruladığını belirten Ebu Radine, "Filistin halkının haklı davaları galip gelecektir ve onları kimse mağlup edemeyecek." dedi.

İsrail Başbakanı, ABD medyasında yer alan "Washington yönetiminin, Netanyahu sonrası ve Filistin devletinin kurulması için hazırlık yaptığına" dair haberlerin sorulması üzerine, "Netanyahu'dan sonraki gün. Bu, çoğu İsrail vatandaşının ertesi günü. 30 yıldır tutarlı bir şekilde tek bir şeyi söylüyorum. Bu çatışma bir devletin yokluğuyla değil, bir devletin varlığıyla ilgilidir." demişti.

  • Filistin Devleti
  • Doğu Kudüs
  • bağımsızlık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.