Filistin'den bağımsızlık mesajı! ''1967 sınırlarına dönülmeden bölgede istikrar olmaz''

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Ebu Radine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu söylemesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ebu Radine, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadıkça bölgede güvenlik ve istikrar olmayacak. İsrail işgal otoritelerinin Filistin halkına ve onların meşru haklarına karşı izlediği saldırgan politikalar sonucunda tüm bölge bir yanardağın eşiğindedir." ifadelerine yer verdi.

Netanyahu'nun Filistin devletinin kurulmasını reddeden açıklamaları, bu hükümetin tüm bölgeyi uçuruma itmeye kararlı olduğunu doğruladığını belirten Ebu Radine, "Filistin halkının haklı davaları galip gelecektir ve onları kimse mağlup edemeyecek." dedi.

İsrail Başbakanı, ABD medyasında yer alan "Washington yönetiminin, Netanyahu sonrası ve Filistin devletinin kurulması için hazırlık yaptığına" dair haberlerin sorulması üzerine, "Netanyahu'dan sonraki gün. Bu, çoğu İsrail vatandaşının ertesi günü. 30 yıldır tutarlı bir şekilde tek bir şeyi söylüyorum. Bu çatışma bir devletin yokluğuyla değil, bir devletin varlığıyla ilgilidir." demişti.