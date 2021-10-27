Filistin'den İsrail'in Kudüs'teki cadde ve sokak adlarını değiştirmesine tepki

AA 27 Ekim 2021 Çarşamba 17:48 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 17:48

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının Eski Şehir bölgesi başta olmak üzere Doğu Kudüs'te bazı cadde ve sokakların Arapça isimlerini İbranice isimlerle değiştirdiği belirtildi.



Açıklamada, "İşgal makamları, Yahudileştirme planı kapsamında kutsal kentin Arap-İslam kimliğini değiştirmek üzere her şeyi yapmaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.



Söz konusu adımın kentin Arap-Filistin özelliğine açık bir savaş olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in tarih ve mekanla ilgisi olmayan sahte isimlerle kadim şehrin kimliğini "çaldığına" dikkati çekildi.



İsrail'in Şam Kapısı'na inen merdivenler ile Eski Şehir bölgesindeki en önemli caddelerden biri olan ve Mescid-i Aksa'ya varan Vadi Yolu Caddesi'nin adını da değiştirdiğine işaret edilirken, Yahudileştirme planlarının Kudüs'teki Filistinlilerin sabrı ve mücadelesiyle bertaraf edileceği kaydedildi.



İsrail'in Kudüs'ün kimliğini hedef alan söz konusu adımının kınandığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) "İsrail'in kentin kültür ve tarihini hedef alan planlarını durdurma" çağrısı yapıldı.



İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, dün, Eski Şehir bölgesindeki Müslüman Mahallesi'nden geçerek Mescid-i Aksa'ya ulaşan Vadi Yolu Caddesi'ne "HaGvura" isminin yazılı olduğu bir tabela asmıştı.

