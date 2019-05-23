Filistin’e ihanete ortak oldular!

Trump yönetiminin Filistin’e dayattığı sözde barış planının ekonomik ayağının ele alınacağı Bahreyn’de 25-26 Haziran’da düzenlenecek çalıştaya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Suudi Arabistan’ın da katılacağı ortaya çıktı. Haaretz gazetesinin haberine göre, Suudi Veliaht Muhammed bin Selman ile Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, Filistin’in katılmayacağı ihanet çalıştayına katılma teklifini kabul etti. ABD Başkanı Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in liderlik edeceği söz konusu toplantı, Beyaz Saray’ın ‘Yüzyılın Anlaşması’ adını verdiği ihanet projesinin ilk adımı olarak gösteriliyor. Anlaşmaya dair basına sızan bilgilere göre, Batı Şeria ve Gazze’yi kapsayan Yeni Filistin Devleti’nin kurulmasını öngören sözde barış Körfez ülkelerine mali yükümlülükler getirecek.

30 MİLYAR DOLAR VERECEKLER

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır’ın önderlik ettiği Körfez ülkeleri 5 yıl boyunca Filistin’e verilecek 30 milyar dolarlık fonun yüzde 70’ini karşılayacak.