Filistin'in BM üyeliğinin veto edilmesini bazı ülkeler üzüntüyle karşıladı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mumtaz Zahra Baloch, basına yaptığı konuşmada, ülkesinin, dünkü tartışmaların sonucunda uzlaşmaya varılamaması ve Filistin'in BM üyeliğinin BM Genel Kuruluna tavsiye edilememesi nedeniyle "derin bir hayal kırıklığına" uğradığını söyledi.

Baloch, "ABD'nin Filistin'e BM'de tam üyelik hakkı tanıyan karar tasarısını veto etme kararını esefle karşılıyoruz." dedi.

Bu ülkeye BM'de tam üyelik verilmesinin, Filistinlilerin 75 yıldır yaşadığı haksızlığı düzeltmede bir adım olacağını belirten Baloch, "Filistin halkı, 4 Haziran 1967 sınırları dahilinde ve başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti altında yaşama hakkına doğuştan sahiptir." diye konuştu.

Endonezya Dışişleri Bakanlığının, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada da Filistin'e tam üyelik verilmemesinden dolayı "derin üzüntü" duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, vetonun Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlamaya yönelik ortak amaca aykırı olduğu belirtildi.

Malezya Dışişleri Bakanlığı ise X üzerinden yaptığı paylaşımda, veto uygulayan ABD'nin, "1947'den bu yana işgal altında olan" Filistin halkına haklarını vermedeki istekliliğinin sorgulandığı kaydedildi.

FİLİSTİN'İN BM'YE ÜYELİK BAŞVURUSU

Filistin, 2011'de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM "daimi gözlemci statüsü"ne kavuşmuştu.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu.

Guterres de 3 Nisan'da BMGK'ye mektup yazarak, Filistin'in talebinin gündeme alınması çağrısı yapmıştı.

Filistin'in BM'ye tam üyeliği için BMGK'de müzakereye açılan karar tasarısı, daimi üye ABD'nin vetosuyla reddedilmişti.

ABD'nin "hayır" oyu kullandığı tasarıya, İngiltere ve İsviçre "çekimser", Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya "evet" oyu vermişti.