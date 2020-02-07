İSTANBUL 4°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0217
  • EURO
    6,5959
  • ALTIN
    302.652
  • BIST100
    121015
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filistinli genç protestocu, İsrail askerlerinin müdahalesinde şehit oldu
Dünya

Filistinli genç protestocu, İsrail askerlerinin müdahalesinde şehit oldu

Filistinli bir genç, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde yaşanan olaylarda İsrail askerlerinin müdahalesi sonucunda boynundan vurularak şehit oldu.

AA07.02.2020  20:46 - Güncelleme: 07.02.2020  20:46

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kentine bağlı Kaffin beldesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerlerince müdahale edildi.

19 yaşındaki Bedr Nidal Nafile adlı Filistinli genç, boynundan vurularak şehit oldu.

Filistinliler, başta Eriha kentinin girişi, Kalkilya kentinin Azzun ile Nablus’un Kefr Kaddum beldeleri olmak üzere Batı Şeria'nın birçok farklı bölgesinde cuma namazının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etmek için toplanmıştı.

İsrail güçleri protestocuları dağıtmak için gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık vermişti.

Trump'ın sözde barış planı bölgedeki gerginliği artırdı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Dün ve önceki gün de Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da toplam 4 Filistinli, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu şehit olmuştu.

Giresun'da heyelan sonucu kaya parçaları yolu kapattı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Benim hatam, kusura bakmayın
Benim hatam, kusura bakmayın

Benim hatam, kusura bakmayın

Çalışmalar sonuç vermeye başladı! Türkiye'den önemli keşif
Çalışmalar sonuç vermeye başladı! Türkiye'den önemli keşif

Çalışmalar sonuç vermeye başladı! Türkiye'den önemli keşif

Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle: Denizaltı mutabakatı imzalandı
Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle: Denizaltı mutabakatı imzalandı

Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle: Denizaltı mutabakatı imzalandı

Çin, Türkiye'nin kapısını çaldı
Çin, Türkiye'nin kapısını çaldı

Çin, Türkiye'nin kapısını çaldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.