Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Filistinli mahkûm 30 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

İşgalci İsrail, 30 yıllık mahkûmiyeti sona eren 52 yaşındaki Filistinli Samir Sirsavi'yi serbest bıraktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail, 30 yıllık mahkûmiyeti sona eren 52 yaşındaki Filistinli Samir Sirsavi'yi serbest bıraktı.
 
Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail vatandaşı Filistinli Sirsavi’nin İsrail makamları tarafından ülkenin güneyindeki Biru's Sebi (Beer Şeva) Hapishanesi'nden serbest bırakıldığı belirtildi.
 
Sirsavi, 1988 yılında Hayfa kentinde bir sokağa patlayıcı attığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede 30 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti.
 
Filistin resmî kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.
 
Aynı kaynaklar, söz konusu Filistinli tutuklulardan 12'sinin İsrail vatandaşı olduğunu aktarıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor´

´Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor´

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Black Friday 2018 indirimleri başladı! İşte indirimli mağazalar

Black Friday 2018 indirimleri başladı! İşte indirimli mağazalar

Gümüşhane'deki somon üreticileri dünya pazarında söz sahibi olmak istiyor

Gümüşhane'deki somon üreticileri dünya pazarında söz sahibi olmak istiyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA