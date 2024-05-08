İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2024 Çarşamba / 1 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3481
  • EURO
    34,7715
  • ALTIN
    2402.94
  • BIST100
    10344.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'li oyuncu isyan etti: Filistinlilere sunulan seçenek; Çölde ya da evinizde ölün
Dünya

ABD'li oyuncu isyan etti: Filistinlilere sunulan seçenek; Çölde ya da evinizde ölün

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, İsrail'in Gazze'ye saldırısına ilişkin, 'Bugün Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün'.' ifadesini kullandı.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 10:36 - Güncelleme:
ABD'li oyuncu isyan etti: Filistinlilere sunulan seçenek; Çölde ya da evinizde ölün
ABONE OL

Ruffalo, X sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder'ın, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'nin Refah kentine ilişkin açıklamasını paylaştı.

Paylaşımında, Gazzeli çocukların ve Refah'taki kişilerin acilen yardıma ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Ruffalo; Refah'takilerin, ihmal ve zulme maruz kaldıkları "toplama kamplarına" gönderildiğini kaydetti.

Ruffalo, "Bugün Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün.'" ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.