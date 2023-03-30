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Dünya

Fin basını yazdı: İsveç için çare Başkan Erdoğan

Finlandiya basını, İsveç'in NATO yolunun önünü açabilecek tek kişinin son durumda yine Başkan Erdoğan olacağını yazdı.

Sabah30 Mart 2023 Perşembe 10:06 - Güncelleme:
Fin basını yazdı: İsveç için çare Başkan Erdoğan
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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'den yediği ret sonrası İsveç'te yaşanan skandallar Türkiye'nin NATO yolunda yalnızca Finlandiya'ya yeşil ışık yakmasına neden oldu. Finlandiya'nın da gözü kulağı bugün TBMM'den çıkacak kararda. Durum değerlendirmesi yapan Finlandiya basını ise Fin hükümetinin İsveç'i sonuna kadar desteklediğini, ancak İsveç'in NATO yolunun önünü açabilecek tek kişinin de son durumda yine Başkan Erdoğan olabileceğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya teöre verdikleri destek nedeniyle Türkiye'den gelen veto, son zamanlarda dünya gündemini oldukça meşgul ediyordu.

Türkiye'nin taleplerini iki ülkeye de kabul ettirmesinin ardından NATO yolu açılmış olsa da İsveç'te peş peşe yaşanan skandallar sonrası NATO yoluna yeşil ışık yalnızca Finlandiya'ya yakılmış gibi görünüyor.

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngören kanun teklifi, 23 Mart'ta Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmişti.

Finlandiya basınında da NATO süreci gündemde. Sabah'ın haberine göre, Bugün yayımlanan bir haberde "İsveç'in 'NATO işkencesi devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Haberde Macaristan'ın Türkiye ret verdiği sürece ret vermeye devam edeceğine dikkat çekilirken, İsveç'in de Finlandiya gibi NATO için çok önemli olduğuna dikkat çekildi.

Analize göre ilerleyen aylarda da İsveç'in NATO'ya girmek istemesini masaya getirebilecek tek kişi seçimlerden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ancak Finlandiya basını bu sürecin daha kısa sürede çözüme kavuşmasını istediklerini dile getirdi.

Ayrıca ülkedeki önemli bir seçim anketine de yer veren Finlandiya gazetesi halkın yüzde 80'inin NATO'yu; yarısından fazlasının ise İsveç olmadan NATO yolunu desteklediğini ifade etti.

Finlandiya hükümeti ise her ne kadar şu anki durum onayı beklese de politika olarak mutlaka İsveç'i destekleyeceğini belirtiyor.

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