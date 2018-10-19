Financial Times'tan Cemal Kaşıkçı başyazısı: Suudi Arabistan sorumlu tutulmalı ve hesap vermeli

Financial Times'ın başyazısı şu satırlarla başlıyor:

"Tarihte büyük liderlerin, iğrenç bazı suçların stratejik ittifakların ve daha geniş çaplı çıkarların muhafazası adına hoşgörülmesini gerekli buldukları bazı anlar vardır. Cemal Kaşıkçı iddia edildiği gibi öldürüldüyse, bu, o anlardan biri değil."

Gazete, Suudi Arabistan'ın jeostratejik önemini kabul etse de, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ciddi sonuçları olması gerektiği kanısında

Financial Times'a göre Batılı ülkeler, eski casus Sergey Skripal ve kızını İngiltere'de öldürme girişimi sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i cezalandırmak için birleşip birlikte hareket ettiler ve eğer Kaşıkçı'yı Suudi ajanlar öldürdüyse Riyad'a karşı da aynı derecede kararlı olmalılar.

"Aksi takdirde otokrat liderlerin dünya çapında kendilerini eleştirenleri öldürmelerine davetiye çıkarılmış olur" diyor özetle gazete.

Batı ve Muhammed bin Selman

Financial Times bu noktada, ABD Başkanı Donald Trump'ın da kaybedecek çok şeyi olduğunu zira Orta Doğu politikasını genelde Suudi Arabistan'la ittifakına dayandırdığını hatırlatıyor.

"ABD özelinde tüm dünya bugüne dek Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı bir reformcu olarak kucakladı" diyen Financial Times, başyazısını şu satırlarla noktalıyor:

"Batılı hükümetler onun düşüncesizce bazı davranışlarını göz ardı ettiler. Muhammed bin Selman, Yemen'de başlattığı savaşla sivillere yıkım getirdi. ABD ve İngiltere'ye, Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma çağrıları yapıldı.

"Prens ülkesinde de giderek despotlaştı. Rakip ya da muhalif olarak algılanan kişilere yönelik operasyonlarda aktivistleri, iş adamlarını ve geçmişte Kraliyet Ailesi'ne yakın bazı isimleri hapse attı.

"Suudiler bugüne dek Sayın Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili hiçbir inandırıcı açıklama yapmadı. Yaşananların medyaya sızan Türk versiyonunu değiştirecek bir kanıt sunulmadığı sürece, Batılı hükümetler harekete geçmeyi değerlendirmelidir. Cezalandırıcı önlemler almak kolay olmayacak. Zira dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olması Suudi Arabistan'a karşı hamlelerde bulunma şansı veriyor. Bu nedenle Batı'nın herhangi bir yanıtı kendisine yönelik zararı sınırlamaktan ziyade güçlü bir şekilde bu ülkeyi davranışını değiştirmeye zorlamaya yönelik olmalıdır."

(BBC Türkçe)