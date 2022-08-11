Finlandiya ve Estonya gündeme getirdi! AB topu üyelere attı

AB Komisyonu sözcülerinin haftalık basın toplantısında Finlandiya ve Estonya'nın teklifi gündeme geldi.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, "AB Komisyonu olarak bu teklifi destekliyor musunuz?" sorusuna karşılık verirken mayıs ayında AB ülkeleriyle Rusya arasındaki vizeleri kolaylaştıran anlaşmanın kısmen askıya alındığını hatırlattı.

Hipper, "Üye ülkelerin her vize başvurusunu kendi yetkileri dahilinde incelemeleri gerekiyor. AB ülkeleri, kamu politikaları veya iç güvenliklerini göz önünde bulundurarak vize verilmesini reddedebilir." dedi.

Vize başvurularının değerlendirilmesinden ve vizelerin verilmesinden üye ülkelerin sorumlu olduğunu vurgulayan Hipper, "Vizelerin verilmesini sadece üye ülkeler sınırlandırabilir." diye konuştu.

Hipper, Rusya'daki bazı AB ülkelerinin konsolosluklarında çalışanların Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra sınır dışı edildiğini hatırlatarak "Bu da Rus vatandaşlarının vize başvurularını yapmalarını zorlaştırmaktadır. Bu durum da göz önünde bulundurulmalıdır." ifadesini kullandı.

AB ülkeleri Estonya ve Finlandiya, Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın vatandaşlarının Avrupa'ya seyahatinin kısıtlanmasını istemişti.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, "Avrupa'yı ziyaret etmek insani bir hak değil, bir ayrıcalıktır." demiş, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de "Rusya, Avrupa'da saldırgan, acımasız bir savaş düzenlerken, Rus vatandaşlarının Avrupa'da normal hayatına devam etmesi ve turist olarak seyahat etmesi doğru değil." açıklamasında bulunmuştu.