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Finlandiya'da aşırı sağcı lider Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı

Finlandiya'da aşırı sağcı Önce Finlandiya İnsanı Partisi (Suomen Kansa Ensin) Başkanı Marco De Wit, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik çalışmalarında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı.

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Helsinki’nin Kamppi semtinde son bir haftadır seçim çadırı kuran ve burada AP seçimleri için oy toplayan Wit, konuşmaları esnasında polisin gözleri önünde zaman zaman Kur'an-ı Kerim'i yere atarak büyük bir provokasyon yaptı.

Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Komitesi üyesi Yakup Yılmaz, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Wit'e tepki gösterdiğini belirterek, ''Polise onun nefret suçu işlediğini söyledim ve engel olmalarını istedim. Polis müdahalede bulunmadı.'' dedi.

Aşırı sağcı liderin Hz. Muhammed'e de hakaretlerde bulunduğunu anlatan Yılmaz, söz konusu provokasyona bazı kişilerin de mani olmaya çalıştığını ifade etti.

Estonyalı 17 yaşındaki Müslüman bir gencin Wit'e engel olmaya çalıştığını ve Rus arkadaşı ile Wit'i tartakladığını belirten Yılmaz, ''Finlandiya'da nefret suçu ve din dokunulmazlığı kanunlarda var. Wit, Kur'an'ı yere atarak, yırtarak, Peygamberimize hakaret ederek nefret suçu işliyor ancak polis ses çıkarmıyor. Wit'i durdurmak için Müslüman gençler müdahale ediyor ve tartaklıyor, polis yine ses çıkarmıyor yani insanları birbirlerine kışkırtıyorlar.'' diye konuştu.

Provokasyonun videosunu çekip sosyal medyada yayımladıklarının altını çizen Yılmaz, ''Sadece Kur'an-ı Kerim'i değil önceki konuşmalarında Tevrat'ı da yere atarak provokasyona imza attı. Eski Meclis Başkanı Eero Heinaluoma, Yahudi Milletvekili Ben Zyskowicz olay yerindeyken bunu yaptı. Daha sonra Wit alanda bulunanların bazılarından dayak yedi. Birçok polis sadece dayağı izledi. Ben de polisin bu ikiyüzlü tutumuna kızıyorum. Olayın arkasını bırakmayacağım. Suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğim.'' ifadelerini kullandı.

Geçen ay da Danimarka'da aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) hareketi lideri Rasmus Paludan'ın Müslümanların yoğun yaşadığı semtte Kur'an-ı Kerim'i yakıp Müslümanlara küfür etmesi büyük tepki çekmişti.

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