Finlandiya'da Cumhurbaşkanı Niinistö yeni hükümeti atadı

Finlandiya Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni Başbakan Petteri Orpo'nun kurduğu koalisyon hükümeti 19 bakandan oluşacak.

Yeni hükümetin Ulusal Koalisyon Partisinden 8, Gerçek Finler Partisinden 7, İsveç Halk Partisi ve Hıristiyan Demokratlar Partisinden 4 olmak üzere, toplam 19 bakanı olacağı kaydedildi.

Atamalar kapsamında, Gerçek Finler Partisi lideri Riikka Purra, Maliye Bakanı olarak görevlendirildi.

Hıristiyan Demokratlar Partisi lideri Sari Essayah Tarım ve Orman Bakanı olurken, İsveç Halk Partisi lideri Anna-Maja Henriksson da Adalet Bakanı olarak seçildi.

Ülkenin Dışişleri Bakanlığını Elina Valtonen, Savunma Bakanlığını ise Antti Hakkanen üstlendi.