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Dünya

Finlandiya'dan KKTC'li paylaşım! NATO, Kıbrıs'ta sınırı gösterdi

Finlandiya'nın Twitter'daki NATO hesabı üyeliğin ardından ittifak haritasını paylaştı. KKTC'nin sınır çizgisinin de yer aldığı haritayı NATO da RT yaptı.

6 Nisan 2023 Perşembe 08:49 - Güncelleme:
Finlandiya'dan KKTC'li paylaşım! NATO, Kıbrıs'ta sınırı gösterdi
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Finlandiya'nın Twitter'daki NATO hesabı üzerinden paylaşılan haritada Kıbrıs Adası üzerindeki KKTC sınır çizgisi de yer aldı. NATO da paylaşımı retweet yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası yıllardır sürdürdükleri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek, Türkiye'nin verdiği onay sonrası önceki gün NATO'ya kabul edilen Finlandiya, birliğin 31. üye ülkesi olarak tarihe geçti. Finlandiya'nın resmi NATO hesabından yaptığı paylaşım ise günler sonra dikkat çekti. Söz konusu paylaşımda Finlandiya, NATO üyesi ülkelerin olduğu bir Avrupa haritası paylaştı. Paylaşımda üye ülkeler yeşil ile boyandı. Finlandiyalı yetkililer ise haritalı paylaşıma 'Finlandiya'nın #NATO üyeliğini onaylayan 30 müttefikin tümüne içten teşekkürler' notunu düştü. Haritada dikkat çeken en önemli noktalardan biri ise Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti oldu. Finlandiya, paylaştığı haritada KKTC'yi gösteren sınırı çizdi ve adayı ikiye böldü. NATO'nun resmi Twitter hesabı ise paylaşımı retweet yaptı.

BM VE NATO TANIMIYOR

20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs harekatı sonrası KKTC sadece Türkiye tarafından tanınıyor, diğer ülkeler ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınmıyor. Ülke, hukuken Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bağlı olarak kabul ediliyor. Birçok devlet ve uluslararası kuruluş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de facto (fiili) devlet olarak tanımıyor.

Finlandiya'nın paylaştığı haritada KKTC'nin sınır çizgisi böyle gösterildi.

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