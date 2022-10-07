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Dünya

Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: Umarım NATO üyeliğimizi en kısa sürede onaylarlar

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO üyeliğinin Türkiye tarafından en kısa sürede onaylanmasını ümit ettiğini söyledi.

AA7 Ekim 2022 Cuma 12:22 - Güncelleme:
Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: Umarım NATO üyeliğimizi en kısa sürede onaylarlar
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Marin, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi'ne girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yine Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı sırasında yaptığı görüşmeye ilişkin soruyu yanıtlayan Marin, Erdoğan ile ülkesinin NATO üyeliğine onay sürecini görüştüklerini söyledi.

Marin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Finlandiya'nın mesele olmadığını" söylediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye konu olduğunda politikalarımızda hep tutarlı olduk. (NATO'nun) Madrid Zirvesi'nden önce müzakere ettik. Şimdi o anlaşmaları yerine getiriyoruz. Umarım Türkiye NATO üyeliğimizi en kısa sürede onaylar."

İsveç ile Türkiye arasındaki görüşmeler hakkında yorum yapmak istemeyen Marin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya aynı anda katılmalarının önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bu, Avrupa'nın kuzeyinin güvenliği meselesidir." diye konuştu.

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