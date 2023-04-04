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Dünya

Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının mevcut gerginliği artıracağını belirterek “Taktiksel ve stratejik açıdan kendi güvenliğimizi sağlamak için karşı tedbirler alacağız.” dedi.

AA4 Nisan 2023 Salı 13:39 - Güncelleme:
Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili Kremlin'den açıklama
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini değerlendirdi.

NATO'nun genişlemesine, Rusya'nın çıkarları ve güvenliği açısından olumsuz baktıklarına işaret eden Peskov, "Bunun mevcut gerginliği daha da artıracağına inanıyoruz. NATO, pek çok yönden Rusya'ya düşmanca tavır sergileyen bir kurum olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda çeşitli adımlar atacağını vurgulayan Peskov, "Taktiksel ve stratejik açıdan kendi güvenliğimizi sağlamaya yönelik karşı tedbirler alacağız. Bu tedbirler, gerek gördüğümüz şekilde alınacak." diye konuştu.

Peskov, NATO altyapısının ve silahlarının Finlandiya'ya konuşlandırılmasıyla ilgili süreci yakından takip edeceklerinin altını çizdi.

Ukrayna'nın olası NATO üyeliği ile Finlandiya arasında önemli farkların bulunduğuna işaret eden Peskov, iki ülke arasındaki durumun kıyaslanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

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