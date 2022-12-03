Gezi Parkı olayları davasının firari sanığı Can Dündar, Alman basınına itiraflarda bulundu. Köşe yazısında zor durumda olduklarını dile getiren Dündar yardım istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'da kilit bir role sahip olduğunu vurgulayan Can Dündar, fonlarının kesildiğini söyledi.

"YOK OLMAKLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'da kilit bir role sahip olduğunu vurgulayan Can Dündar, bu sebeple yardımlarının kesildiğini ileri sürerek "Avrupa'daki sürgün medyası yok olmakla karşı karşıya" dedi.

Dündar, İsveç gibi ülkelerin Erdoğan için anayasalarını değiştirdiklerini de ekledi.