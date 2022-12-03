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Dünya

Firari Can Dündar Alman basınında yardım dilendi: Erdoğan kilit role sahip, bağışlarımız kesildi

Gezi Parkı olayları davasının firari sanığı Can Dündar, Alman basınında yer alan köşe yazısında zor durumda olduklarını itiraf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'da kilit bir role sahip olduğunu vurgulayan firari Dündar, bu sebeple bağışlarının kesildiğini söyleyerek yardım dilendi.

3 Aralık 2022 Cumartesi 07:39 - Güncelleme:
Firari Can Dündar Alman basınında yardım dilendi: Erdoğan kilit role sahip, bağışlarımız kesildi
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Gezi Parkı olayları davasının firari sanığı Can Dündar, Alman basınına itiraflarda bulundu. Köşe yazısında zor durumda olduklarını dile getiren Dündar yardım istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'da kilit bir role sahip olduğunu vurgulayan Can Dündar, fonlarının kesildiğini söyledi.

"YOK OLMAKLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'da kilit bir role sahip olduğunu vurgulayan Can Dündar, bu sebeple yardımlarının kesildiğini ileri sürerek "Avrupa'daki sürgün medyası yok olmakla karşı karşıya" dedi.

Dündar, İsveç gibi ülkelerin Erdoğan için anayasalarını değiştirdiklerini de ekledi.

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