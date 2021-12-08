Fırat Kalkanı bölgesinde öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı

AA 8 Aralık 2021 Çarşamba 19:51 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 19:51

Ülkenin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez'de eğitim hizmeti veren Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesinden tıp, mühendislik, siyasal, iletişim ve fen fakültelerinden 762 öğrenci mezun oldu.

Üniversitedeki 16 fakülte ve enstitüden 120 tıp ve 65 mühendislik öğrencisi dahil toplamda 762 öğrenci mezuniyet sevincini yaşadı.

İlçe merkezindeki üniversitede gerçekleştirilen törene, Suriye'nin askeri ve siyasi muhalifleri, Geçici Hükümet, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçleri Koalisyonu (SMDK) Yunus Emre Enstitüsünden heyetler, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tıp Fakültesi mezunu Musab İzzo AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıllık öğrencilik sürecinin yorucu ve meşakkatli olduğunu söyledi.

Diplomasına kavuşan diğer üniversite arkadaşlarını tebrik eden Doktor İzzo, mezuniyet töreninde yaşadığı mutlu anların 6 yılın çilesine bedel olduğunu söyledi.

Halep Üniversitesi Öğrenci Birliğinden Abdullah Cello, mezuniyet sevincini yaşayan 762 öğrenciyi ödüllendirmek için bu törenin düzenlendiğini belirtti.

Mezunlara iş hayatlarında başarılar dileyen Cello, katılan bütün konuklara teşekkür etti.

2015'te kurulan Kurtarılmış Bölgelerdeki Halep Üniversitesi, ülkenin kuzeyinde, muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümetinin Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürütüyor.