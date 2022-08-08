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Dünya

Fitch: ABD'de eyalet bütçeleri gelecek makro belirsizliklere hazırlanıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de eyalet bütçelerinin gelecek makro belirsizliklere hazırlandığını belirterek, 2023 mali yılına girerken çok daha iyi bir konumda olduklarını kaydetti.

AA8 Ağustos 2022 Pazartesi 18:20 - Güncelleme:
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Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, eyalet bütçelerinin gelecek birkaç ay boyunca enflasyonist ve makro baskılarla mücadele edecek şekilde yapılandırıldığı aktarıldı.

ABD'de eyalet bütçelerinin gelecek makro belirsizliklere hazırlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu bütçelerin 2023 mali yılına girerken çok daha iyi bir konumda olduğu bildirildi.

Açıklamada, ülkede 2023 mali yılı yaklaşırken 50 eyaletin tamamının bütçelerini yürürlüğe koyduğu, bunun büyük ölçüde artan gelirler sayesinde Kovid-19 öncesi dinamiklere göre bir gelişme olduğu kaydedildi.

Daha yavaş bir ekonomik büyüme ve artan enflasyonun bazı aşağı yönlü riskler oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, yürürlüğe giren bütçelerin potansiyel ekonomik ve jeopolitik rüzgarları dikkate aldığı vurgulandı.

  • Fitch Ratings
  • ABD ekonomisi

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