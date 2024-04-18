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Dünya

FKÖ'den uluslararası topluma UNRWA çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), uluslararası topluma Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) destek çağrısında bulundu.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 16:58 - Güncelleme:
FKÖ'den uluslararası topluma UNRWA çağrısı
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FKÖ Mülteci İşleri Dairesi Başkanı Ahmed Ebu Havli, yaptığı basın açıklamasında, UNRWA'nın hizmetlerini daimi şekilde sağlaması için yeterli ve sürdürülebilir fonun tedarik edilmesi çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılar nedeniyle mültecilerin sayısının iki katına çıktığını belirten Ebu Havli, mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bağışçı ülkelerin UNRWA'ya desteğini sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Ebu Havli, Cezayir'in UNRWA'ya 15 milyon dolar değerinde istisnai katkısından dolayı memnuniyet duyulduğunu aktardı.

415,4 MİLYON DOLARA İHTİYACI OLDUĞUNU HATIRLATTI

Cezayir'in sağladığı bu desteğin, UNRWA'nın içerisinde bulunduğu mali krizi aşmasına, temel hizmetlerini sunmasına katkı sağlayacağını ifade eden Ebu Havli, bu desteğin özellikle İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini sonlandırmak için gerçekleştirdiği girişimlerin gölgesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne üye devletlere, BM ajansının yetki ve yasal statüsünü vurgulayan güçlü bir mesaj taşıdığını da ifade etti.

Ebu Havli, UNRWA'nın Gazze Şeridi'ndeki insani faaliyetleri için yaklaşık 1 milyar dolara; Suriye, Lübnan ve Ürdün'deki çalışmaları için ise 415,4 milyon dolara ihtiyacı olduğunu hatırlattı.

İsrail'in, UNRWA'nın bazı çalışanlarının Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıya iştirak ettiği yönündeki suçlamalarının ardından Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda ve ABD, 26 Ocak'ta UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

  • Filistin Kurtuluş Örgütü
  • UNRWA yardımı

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