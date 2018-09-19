Trump: Florence kasırgası ABD'nin gördüğü en berbat ve nemli fırtınalardan biri

ABD Başkanı Donald Trump yayınladığı video mesajında, Florence kasırgasında Trump yönetiminin gösterdiği sorumluluk ve kasırga karşısında hızlı bir şekilde yapılan müdahaleyi övdü.

Beyaz Saray'ın bahçesinde çekilen videoda Trump, Florencenin sert bir kasırga olduğunu söyleyerek, "Oluşan sellere bakacak olursak, şimdiye kadar ABD'nin gördüğü en nemli fırtınalardan biri, Florence kasırgası sırasında yardımlarıyla harika işler çıkaran tüm inanılmaz kadın ve erkeklere teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Trump ayrıca, Federal Acil Durum Yönetimi İdaresi'nin yanı sıra ordu, Sahil Güvenlik ve yasa uygulamalarını överek, “Bu kadar çok hayat kurtarmak için yaptığınız şey gerçekten çok özel bir şeydi” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı şu ana kadar 35 kişinin öldüğü kasırgadan etkilenen Amerikalılara seslenerek" "Florence büyük bir kasırga. Sular hala yükseliyor. Yetkililerin uyarılarını dinleyin, sabırlı olun, dikkatli olun, tanrı sizi korusun" dedi. Trump'ın bugün Güney Carolina'yı ziyaret ederek Florence'den etkilenen bölgelerde incelemeler yapması bekleniyor.