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Formula E yarışlarının başlayacağı Suudi Arabistan'da konser görüntüleri şaşırttı

Suudi Arabistan'da başlayacak olan Formula E yarışlarının öncesinde başkent Riyad'da şarkısı Enrique Iglesias konser verdi. Konser sırasında alışılmadık görüntüler ortaya çıktı.

  • star.com.tr
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Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından öldürülmesinin ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman BAE'ye gerçekleştirdiği ziyarette bir partiye katılmış ve alışılmadık görüntüler vermişti.
 
BAE'deki yat partisinin ardından bu kez de Suudi Arabistan'da benzer görüntüler ortaya çıktı.
Formula 3 yarışları için ülkenin başkenti Riyad'a gelen şarkısı Enrique Iglesias konser verdi. 
 
"ORTADOĞU YENİ AVRUPA OLACAK"
 
Muhammed bin Selman'ın Veliaht olmasından ve ülkedeki kontrolü ele almasından hemen sonra ülkede ciddi reformlara imza atılmıştı.
 
Ortadoğu'nun yeni Avrupa olmasını istediğini belirten İbn Selman, daha önce yaptığı açıklamalarda ise "ılımlı İslam'a" geçileceğini açıklamıştı.
 

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