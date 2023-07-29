“France 24... çöplük kanalı” Bu sözlerle tepki gösterdiler

APS'de yayınlanan makalede, Fransa devletine bağlı France Medias Monde bünyesindeki France 24, "Cezayir'e karşı kampanya düzenlemekle" suçlanarak, sert eleştiriler yöneltildi.

"France 24... çöplük kanalı" başlığıyla yayınlanan makalede, "Akdeniz havzasının çoğu bölgesinin alevler içinde olduğu bir dönemde, müptezel ve rezil France 24 kanalı, Cezayir'i hedef almaktan başka bir şey bulamadı." ifadelerine yer verildi.

Makalede, kanalın "Cezayir'i hedef alarak, basın ilke ve kurallarını tamamen ihlal ederek temel mesleki etik kurallarına saygı göstermediği" belirtilerek, "Kötülük, kaos ve manipülasyon kanalı, hiçbir çabadan kaçınmayan ve yangınları söndürmek için maddi ve insani imkanlarını seferber eden Cezayir hakkındaki kullanan rezil yalanlarını durdurmalıdır." denildi.

Cezayir'i kasıp kavuran şiddetli yangınların, yangının hızla yayılmasına neden olan aşırı sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarlar sonucu olduğuna dikkat çekilen makalede, 23 Temmuz'da başlayan yangınların, ilk gününde itfaiye uçaklarının müdahalesi için olumsuz hava koşullarına rağmen, 48 saat içinde tamamen kontrol altına alındığın vurgulandı.

Makalede, France 24'ün Cezayir tarafından terör örgütü listesine alınan ayrılıkçı Amaziğ-Berberi Kabail Bölgesi Kendi Kaderini Tayin Hakkı Hareketi'nin (MAK) propagandası çerçevesinde yayın yaptığına dikkat çekilerek, kanalın yangınlardan etkilenen diğer 17 bölge göz ardı ederek bunun yerine "terör örgütü MAK" tarafından hedef alınan iki kentten bahsetmeyi tercih ettiği kaydedildi.

Fransız dış basın yetkilileri ders çıkarmak ve bu kanalın birçok Afrika ülkesi tarafından istenmemesinin nedenini anlamak için neyi beklediği sorusuna yer verilen makalede, "Fransa'nın istenmeyen hale geldiği Afrika'da artık yeri yoksa, suç, nefreti yayan ve kaosu kışkırtan medya kompleksi "France Medias Monde'dündür." denildi.

Makalede, daha iyi bir geleceği arzulayan Afrikalıların artık Fransız cumhurbaşkanlığının politikasının bir uzantısı olan bir medya aracını istemediklerine dikkat çekilerek, Cezayir makamlarının France 24'ün ülkedeki bürosunu kapatmasının "ne kadar doğru" olduğu vurgulandı.

Cezayir makamları, 13 Haziran 2021'de France 24'ün Cezayir'deki akreditasyonunu "dezenformasyon" yaptığı gerekçesiyle iptal etmişti.

Fransa-Cezayir ilişkilerindeki gerilim devam ederken, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'nun haziran ayında Paris'e yapacağı ziyareti ertelenmişti. Tebbun, daha sonra sırasıyla Rusya, Katar, Çin ve Türkiye'ye resmi ziyaretler gerçekleştirmişti.