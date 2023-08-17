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Dünya

Frankfurt Havalimanı sular altında kaldı

Almanya'nın bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Frankfurt Havalimanı'nı su bastı.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 10:53 - Güncelleme:
Frankfurt Havalimanı sular altında kaldı
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Frankfurt'ta oluşan sellerde birçok evin bodrumunun yanı sıra havalimanını su bastı, çok sayıda uçuş iptal edildi.

Havalimanı sözcülüğünden yapılan açıklamada, aprona biriken su nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edildiği, bazı uçuşlarda gecikme yaşandığı ve bazı uçakların da başka havalimanlarına yönlendirdiği duyuruldu.

Havalimanında dün gece gerçekleşmesi beklenen yaklaşık 70 uçuşun yapılamadığı belirtildi.

Ülkenin Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz ve Thüringen eyaletlerinde de aşırı yağış ve fırtına nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Polis, yollardaki birçok rögar kapağının kaldırıldığını, birçok evin bodrum katını su bastığını bildirdi.

Çok sayıda itfaiyecinin evler, sokaklar ve alt geçitlerdeki suyu tahliye etmek için sabaha kadar çalıştığı ifade edildi.

  • Almanya yağışı
  • Frankfurt fırtına
  • havalimanı su

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