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Dünya

Macron cumhurbaşkanı seçilirse hükümet istifa edecek

Fransa Başbakanı Jean Castex, 24 Nisan Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesi durumunda, seçimden birkaç gün sonra kendisinin ve hükümetin istifa edeceğini açıkladı.

AA19 Nisan 2022 Salı 16:41 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 16:41
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Castex, France Inter radyosunda, cumhurbaşkanı seçimini Macron'un kazanmasını umduğunu söyledi.

Macron'un yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi halinde seçimden birkaç gün sonra kendisinin ve hükümetin istifa edeceğini ifade eden Castex, seçimin şimdiden kazanıldığı fikrinin yanlış olduğunu belirtti.

Castex, "Emmanuel Macron'un programının Fransa için en iyisi olduğu konusunda (Fransızları) ikna etmeliyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı seçimin ikinci turunda, Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen yarışacak.

İkinci tura ilişkin yapılan kamuoyu yoklamalarına göre Macron'un yüzde 55 ve Le Pen'in yüzde 45 oy alması bekleniyor.

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