Fransa basını yazdı: Zelenski Türkiye'nin desteğine güveniyor

Savaşta iki yıl geride kalırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart'ta Dolmabahçe Ofisi'nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Kritik zirve, dünya basınının da manşetlerine yerleşti.

LE MONDE, TÜRK SAVUNMA SANAYİNE DİKKAT ÇEKTİ

Fransız Le Monde gazetesi, 'Zelenski'nin savaş konusunda Türkiye'nin desteğine güvendiğine dikkat çekti. Le Monde, "Zelenski, İstanbul ziyaretinin ardından Türkiye'nin desteğine güveniyor. Ukrayna cumhurbaşkanı, Kiev ile Moskova arasında bir kez daha arabuluculuk yapmaya çalışan Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin silah sanayisine de dikkat çeken Fransız gazete, "Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile birlikte İstanbul'a giden Zelenski, ülkesinin askeri ortaklıkla bağlı olduğu Türkiye'nin desteğine güveniyordu" dedi.

Euronews ise 'Türk lider Erdoğan, Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine ev sahipliği yapmayı teklif etti' başlığıyla okurlarının karşısına çıkarken haberde Türkiye'nin NATO üyesi olduğu ve hem Ukrayna hem de Rusya ile yakın ilişkileri bulunduğuna dikkat çekildi.

Çin merkezli Xinhua ise görüşmeyle ilgili "Türkiye, mevcut Ukrayna krizinin çözümü için Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesi düzenlemeyi teklif ediyor" ifadelerine yer verdi.

ABD merkezli haber ajansı UPI 'Erdoğan ise "Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapabilir" dedi.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK KONUMUNA VURGU YAPILDI

Katar merkezli Al Jazeera ise Türkiye'nin stratejik konumuna vurgu yaptı. "Erdoğan Zelenski'yi ağırlarken Türkiye Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ev sahipliği yapmayı teklif ediyor. Türkiye'nin Karadeniz'deki stratejik konumu ve Boğazlar üzerindeki kontrolü, ona çatışmada benzersiz bir askeri, siyasi ve ekonomik rol kazandırıyor" denildi.

Los Angeles Times 'Ukrayna cumhurbaşkanının ziyareti sırasında Türk lider Erdoğan, Rusya ile bir barış zirvesine ev sahipliği yapmayı teklif etti' dedi.

Hindistan merkezli NDTV haberinde 'Erdoğan Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi' ifadesine yer verdi.

Voice of America 'Zelenski ve Erdoğan Ukrayna ve Rusya Arasındaki Barış Beklentilerini Görüştü' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.