Fransa Cumhurbaşkanı Macron, akaryakıt vergilerini 3 ayda bir revize edecek

Macron, çevre ve iklim değişikliği konusundaki eylem planına ve akaryakıt zamları protestolarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu protestoların kabul edilemez şiddet olaylarına neden olduğunu vurgulayan Macron, hedefledikleri reformları gerçekleştireceklerini belirterek şu an yaşanan sorunların 40 yılın birikimi olduğunu söyledi.

Macron, çevre ve iklim değişikliğine ilişkin sorunlara çözüm bulmak için ülkenin farklı bölgelerinde harekete geçileceğini ifade ederek bu çalışmalara "sarı yelekliler" adı altına örgütlenen eylemcilerin katılmasını istediğini kaydetti.

Akaryakıt vergilerini petrol fiyatlarına göre 3 ayda bir revize edeceğine işaret eden Macron, ülkede kömürle çalışan tüm santralleri 2022'ye kadar kapatacaklarını duyurdu.

Macron, 2035'e kadar 14 nükleer reaktörü de kapatacaklarını belirtti.

Yenilenebilir enerji sektörünü de geliştirmek istediğini vurgulayan Macron, 2019-2028 arasında yenilenebilir enerjiye 71 milyar avroluk yatırım yapılacağını ifade etti.

Fiyatlar yüzde 20 arttı, sarı yelekliler sokağa indi

Ülkede "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son 1 yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine 10 gündür ülke genelinde gösteriler düzenliyor.

Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde, şu ana kadar Paris'in ünlü caddelerinde birçok iş yeri hasar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu.

Eylemler nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatılırken, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkat çekiyor.

Ülke genelindeki protestolarda çıkan olaylarda iki kişi hayatını kaybetmiş, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralanmış, 794 kişi gözaltına alınmış ve 9 kişi hapis cezasına çarptırılmıştı.