Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Suudi Arabistan'a bazı politik ziyaretlerimizi askıya aldık

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kaşıkçı konusunda olayın aydınlatılmasını beklediklerini belirterek, bazı politik ziyaretleri askıya aldıklarını söyledi.

Macron, "(Kaşıkçı konusunda) Olayla ilgili bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici." ifadelerini kullandı.