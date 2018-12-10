Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'sarı yelekliler' ile ilgili açıklama yapacak

Fransız basınının Elysee Sarayı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün akşam saatlerinde "sarı yelekliler"e ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulunacak.

Haberlerde, Macron'un konuşmasında "sarı yelekliler"in de talep ettiği yeni kararlar duyurabileceği ifade edildi.

"Sarı yelekliler" bir süredir Macron'dan konuşma yapmasını ve taleplerini yerine getirmesini bekliyor.

Sendika temsilcileri ile görüşecek

Macron'un sabah saatlerinde sendika temsilcileriyle görüşeceği belirtilmişti.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış, ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.