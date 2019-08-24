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Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Trump bir araya geldi

G7 Zirvesi için Biarritz'de bulunan ABD Başkanı Trump, ev sahibi Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron ile öğle yemeğinde buluştu.

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ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 Zirvesi'nin düzenleneceği Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde bir araya geldi.
 
G7 Zirvesi'ne katılmak üzere Fransa'ya hareket eden ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak yerel saatle 12.00 civarında Bordeaux-Marignac Havalimanına iniş yaptı. Trump, ardından helikopterle Biarritz'e geçti.
 
Daha sonra Trump, Macron ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
 
Fransa ve ABD tarafından görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
 
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Macron ile Trump görüşmede, Suriye, İran ve Ukrayna gibi birçok konuyu ele aldı.
 
Macron, "Bazı şeylerin yatışması için ekonomi ile ilgili konuları da görüşeceğiz." ifadesini kullandı.
 
Trump ise Macron ile iyi anlaştığını belirterek, "Eyfel Kulesi'ndeki akşam yemeğimizi hatırladım. İyi bir başlangıçtı." diye konuştu.
 
Macron'un zirve başlamadan önce Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelmesi bekleniyor.
 
45. G7 Zirvesi, bu akşam Macron'un G7 ülkelerinin liderleri onuruna vereceği yemekle başlayacak.
 
ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada liderlerinin bir araya geleceği zirve pazartesi sona erecek. Zirvenin ana teması eşitsizlikle mücadele olarak belirlendi. Liderlerin Ukrayna, Suriye, İran ve Brexit gibi konuları da görüşmesi bekleniyor.

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