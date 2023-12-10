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Dünya

Fransa donanması kendisine doğru uçuş yapan 2 İHA'yı Kızıldeniz'e düşürdü!

Fransız donanmasının, Yemen açıklarında 2 insansız hava aracını (İHA) Kızıldeniz'e düşürdüğü bildirildi.

AA10 Aralık 2023 Pazar 11:04 - Güncelleme:
Fransa donanması kendisine doğru uçuş yapan 2 İHA'yı Kızıldeniz'e düşürdü!
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Fransa Genelkurmay Başkanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Fransa donanmasına ait Languedoc çok amaçlı fırkateyninin Yemen kıyılarından kendisine doğru uçuş yapan 2 İHA'yı Kızıldeniz'e düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, müdahalenin dün gece Fransa saatiyle 21.30 ve 23.30'da Yemen'in sahil şehri Hudeyde'nin 110 kilometre açığında gerçekleştiği kaydedilirken, Fransız donanmasına ait geminin İHA'lar tarafından hedef gösterildiğine ilişkin bir değerlendirmeye yer verilmedi.

Yemen'in stratejik açıdan önemli liman kenti Hudeyde, İran destekli Husilerin kontrolünde bulunuyor.

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