Fransa, Gazze'den gelen Filistinlinin iltica başvurusunu onayladı

Huffington Post'un haberine göre CNDA, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin Han Yunus şehrinden gelen Filistinlinin iltica başvurusuna ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme 12 Şubat'ta aldığı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Gazze'deki güvenlik durumuna ilişkin verilerine dayandırdığı kararda, iltica başvurusu yapan Filistinlinin Gazze'ye geri dönmesi durumunda "sivil olarak, hayatına veya şahsına yönelik ciddi tehditle karşı karşıya kalma riski" bulunduğunu belirtti.

Filistinlinin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansında (UNRWA) kaydı olmadığını, Fransa Mültecileri ve Vatansızları Koruma Dairesinden mülteci statüsü alamadığını bildiren mahkeme, başvuru sahibine Avrupa hukuku kapsamında "ikincil koruma statüsü" verildiğini duyurdu.

Mahkemenin bu kararı, Fransa'ya iltica başvurusu yapan Gazzeliler için emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

İkincil koruma, mülteci ya da şartlı mülteci olarak nitelenmeyen ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde, uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehdit bulunan kişilere veriliyor.

- Gazze'de "olağanüstü yoğunlukta ayrım gözetmeyen şiddet durumu" var

CNDA, 16 Şubat'ta, İsrail'in aylardır sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ni "olağanüstü yoğunlukta ayrım gözetmeyen şiddet durumu" olarak değerlendirdiğini açıklamıştı.

Mahkeme, "olağanüstü yoğunlukta ayrım gözetmeyen şiddet durumu" kavramını geçmişte Sudan'ın Güney Darfur eyaletinden, Afganistan'ın başkenti Kabil'den ve Ukrayna'dan gelen sığınmacılara koruma sağlanması için kullanılmıştı.