İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2022 Salı / 12 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9513
  • EURO
    18,3646
  • ALTIN
    1033.69
  • BIST100
    2786.36
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılmasını istedi
Dünya

Fransa, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılmasını istedi

Fransa, İsrail'in ablukasını kaldırmadan Gazze'de kalıcı istikrarın sağlanmayacağını bildirdi.

AA9 Ağustos 2022 Salı 13:20 - Güncelleme:
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırısının akabinde 7 Ağustos'ta sağlanan ateşkesten memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Fransa'nın Mısır'ın arabuluculuğu ve Birleşmiş Milletler (BM) ile Katar'ın desteğiyle sağlanan arabuluculuğu takdirle karşıladığı belirtilen açıklamada, daha fazla gerginlik ve sivil can kayıplarının olmaması için taraflara yükümlülüklerine uymaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Fransa'nın sivillerin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğu aktarılarak, insani yardımların, akaryakıt girişinin yanı sıra yaralıların ve hastaların hızlı şekilde transferlerinin yapılması için Gazze'ye erişimin kalıcı olarak açılması çağrısında bulunuldu.

İsrail'in ablukayı kaldırmadan Gazze'de daimi bir istikrarın sağlanmayacağına işaret edilen açıklamada, Fransa'nın, Avrupalı ve bölgesel ortaklarıyla adil ve kalıcı bir barışın oluşması amacıyla "siyasi ufku" yeniden tesis etme çabalarını sürdüreceği kaydedildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILAR VE ATEŞKES

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı.

Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.